93-jarige Adriana hoort eindelijk wie haar vader was/is

Foto: KRO-NCRV - © Wim Kluvers 2023

Niets is onmogelijk. Na jaren en jaren tevergeefs zoeken, is het gelukt. In deze aflevering krijgt de 93 jarige Adriana eindelijk de naam én een foto van haar vader.

Als haar moeder overlijdt is Adriana nog maar 9 jaar en kan niemand haar vertellen wie haar heeft verwekt. Derk legt uit hoe het uiteindelijk toch is gelukt om hem op te sporen. Én Jestke brengt niet alleen het goede nieuws, maar neemt ook enkele familieleden/nazaten mee voor Adriana.

'Spoorloos', woensdag 25 oktober om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.