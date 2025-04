80 jaar na de oorlog: persoonlijke verhalen op de bank bij 'Goedemorgen Nederland'

Het NPO 1-programma 'Goedemorgen Nederland' van omroep WNL staat in aanloop naar 4 en 5 mei de komende donderdagen stil bij tachtig jaar vrijheid.

In de uitzending vertellen bijzondere gasten verhalen over de oorlog en hoe die nu - anno 2025 - nog altijd doorwerken.

Schrijver Jessica Durlacher vertelt over haar vader Gerard Durlacher, naar wie in zijn geboorteplaats Baden-Baden recent een brug vernoemd is. Journalist Tim Berbers schreef een boek over zijn grootvader die aan de foute kant stond: hij werd lid van de Waffen SS. De moeder van dirigent Ed Spanjaard overleefde Auschwitz. Aan de hand van haar herinneringen bespreekt Spanjaard het leven van zijn moeder en de invloed van de oorlog op haar.

Donderdag 10 april begint de reeks met een gesprek met Hans Croiset (1935). De acteur uit Oogappels voelt zich beschaamd over de impact die de oorlog op hem heeft. Zijn lot is zoveel minder zwaar dan dat van zijn klasgenoten die verdwenen en nooit meer terugkwamen.

Presentatie: Lisette Wellens en Sam Hagens.

'Goedemorgen Nederland', elke werkdag van 7.30 tot 9.30 bij Omroep WNL op NPO 1.