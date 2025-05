30 jaar straatkrant in 'Andere Tijden'

Halverwege de jaren 90 telt Utrecht honderden daklozen, maar de voorzieningen voor deze groep zijn schaars. Constand de Jonge en Sylvia van Woudenberg besluiten dat het anders moet.

Ze willen daklozen een stem en een gezicht geven, en richten in 1994 het Utrechtse Straatnieuws op – de allereerste daklozenkrant van Nederland. Wat begint als een hoopvol initiatief groeit uit tot een groot succes. Maar dertig jaar later verkeert de krant in zwaar weer.

Een deel van de daklozen in de jaren 90 kampt met verslavingen en probeert te overleven door te bedelen of te stelen. Het net geopende winkelcentrum Hoog Catharijne is dag en nacht toegankelijk en werkt als een magneet op daklozen uit binnen- en buitenland. Voor velen is hun situatie uitzichtloos. Constand de Jonge en Sylvia van Woudenberg trekken zich de situatie van de daklozen aan. Ze werken in een Utrechtse dagopvang waar daklozen overdag even kunnen bijkomen, een kop koffie krijgen en iets te eten. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van deze opvang besluiten ze een eenmalige krant uit te brengen: Straatnieuws. De krant schenkt aandacht aan de positie van daklozen in de stad en wordt mede geschreven door mensen die zelf op straat leven.

'Het is een enorm succes', aldus medeoprichtster Constand de Jonge. 'We hebben drie keer kranten bij moeten drukken en uiteindelijk zijn er 30.000 verkocht.' Het succes zorgt ervoor dat de krant voortaan iedere maand mag verschijnen. De zaken gaan goed, en steeds meer daklozen gaan Straatnieuws verkopen. Constand zag dat de daklozen er beter uitzagen en ook rustiger werden, want ze hoefden niet achter hun geld aan te jagen. De helft van het verkoopbedrag mogen ze namelijk in eigen zak steken. 'Ik schat dat veel verkopers wel een paar honderd gulden per maand konden verdienen. En daar ging het ons om. We wilden dat daklozen structuur, eigenwaarde en geld kregen.'

Het interview met de recent overleden paus Franciscus is zonder twijfel de grootste primeur uit de geschiedenis in het 30-jarig bestaan van Straatnieuws. Verkoper Marc Nijholt mag de kerkvorst interviewen in Vaticaanstad: 'De belangrijkste vraag die ik hem stelde was wat hij vroeger wilde worden en zijn verrassende antwoord was: slager' Het interview is in 40 straatkranten over de hele wereld verschenen met een oplage van meer dan 2 miljoen.

Maar vandaag de dag verkeert Straatnieuws in zwaar weer. En is er een nieuwe straatkrant: de St. Maarten. Wat is er de afgelopen jaren veranderd?

