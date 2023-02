'3 Op Reis' zet tocht door Bolivia verder

Dzifa zet haar roadtrip voort in Bolivia. Vanuit de grootste stad van het land Santa Cruz, rijdt ze naar een bijzondere plek: het heilige dorpje Chochís.

Chris is in IJsland, waar een spannende periode aanbreekt. Volgens wetenschappers zal er de komende tijd namelijk nóg meer vulkanische activiteit zijn dan normaal. Samen met geologe Helga bestijgt Chris de Meradalir vulkaan, die een jaar geleden voor het laatst uitbarstte.

3 op Reis op tv

Dzifa rijdt naar een bijzondere plek in Bolivia: het heilige dorpje Chochís. Chris is in IJsland. Samen met geologe Helga bestijgt hij de Meradalirvulkaan, die een jaar geleden nog uitbarstte.

Freddy is in Basilicata, een regio die ook wel de geheime tuin van Italië wordt genoemd. Nienkes lange reis eindigt in Sikkim: de meest progressieve en dunst bevolkte staat van India.