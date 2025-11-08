'3 Op Reis' verder op ontdekking in de Filipijnen

Dapper Schaapje overwint haar angst op het podium van 'The Masked Singer'
zaterdag 8 november 2025
© BNNVARA

Chris Zegers vervolgt zijn reis door de Filipijnen en trekt naar Palawan, waar hij op zoek gaat naar het ultieme paradijs van deze archipel.

Vanuit de hoofdstad Puerto Princesa rijdt hij naar Port Barton, een voormalig vissersdorp dat zich richt op ecotoerisme. Samen met oud-vissers gaat Chris de zee op en snorkelt hij door het Twin Reef. Daarna reist hij naar Coron, waar hij logeert in een afgelegen baai bij de Tagbanua-gemeenschap die hem alles leren over speervissen.


'3 op Reis', zondag 9 november om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 9 november 2025 om 19u45  »
NPO 3
Chris vervolgt zijn reis door de Filipijnen. Hij bezoekt vissersdorpen en gaat de zee op om te snorkelen door het Twin Reef. Uiteindelijk leert de Tagbanua-gemeenschap hem alles over speervissen.
Woensdag 12 november 2025 om 22u50  »
NPO 3
Chris vervolgt zijn reis door de Filipijnen. Hij bezoekt vissersdorpen en gaat de zee op om te snorkelen door het Twin Reef. Uiteindelijk leert de Tagbanua-gemeenschap hem alles over speervissen.
Zondag 16 november 2025 om 19u45  »
NPO 3
Raïsha reist verder door Schotland. Ze leert over de harmonie tussen mens en natuur op het Isle of Mull. Ook ziet ze indrukwekkende rotsformaties, wilde dieren en gaat ze snorkelen in kelpbossen.
Woensdag 19 november 2025 om 23u00  »
NPO 3
Raïsha reist verder door Schotland. Ze leert over de harmonie tussen mens en natuur op het Isle of Mull. Ook ziet ze indrukwekkende rotsformaties, wilde dieren en gaat ze snorkelen in kelpbossen.

https://www.bnnvara.nl/3opreis
