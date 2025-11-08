'3 Op Reis' verder op ontdekking in de Filipijnen

Chris Zegers vervolgt zijn reis door de Filipijnen en trekt naar Palawan, waar hij op zoek gaat naar het ultieme paradijs van deze archipel.
Vanuit de hoofdstad Puerto Princesa rijdt hij naar Port Barton, een voormalig vissersdorp dat zich richt op ecotoerisme. Samen met oud-vissers gaat Chris de zee op en snorkelt hij door het Twin Reef. Daarna reist hij naar Coron, waar hij logeert in een afgelegen baai bij de Tagbanua-gemeenschap die hem alles leren over speervissen.
