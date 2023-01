'3 Op Reis' verder op culinaire roadtrip doorheen Italië

Freddy reist verder op een culinaire roadtrip door ItaliŽ. Hij leert nieuwe verhalen over het land aan de hand van de cucina povera, ofwel de armeluiskeuken.

Vanuit Napels rijdt hij naar Lagonegro, waar al decennialang enkel lokaal verbouwd eten de norm is. Nienke reist verder door India. Ze komt aan in de schoonste en meest vooruitstrevende deelstaat van India: Sikkim. Daar is ze te gast bij één van de oudste gemeenschappen van de Himalaya: de Lepcha.

'3 op Reis', zondag 29 januari om 19.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.