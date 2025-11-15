'3 Op Reis' trekt verder door Schotland
Raïsha Zeegelaar reist verder door Schotland en bereikt het betoverende eiland Isle of Mull. Daar ziet ze hoe de nieuwe generatie in harmonie samenleeft met het land en de dieren.
Een geoloog neemt haar mee naar indrukwekkende rotsformaties, waarbij ze onderweg wilde dieren spotten. Met een mariene bioloog snorkelt Raïsha door mysterieuze kelpbossen en leert ze over de cruciale rol van het groene onderwaterwoud.
'3 op Reis', zondag 16 november om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Meer artikels over BNNVARA