'3 Op Reis' reist verder door Ierland

Sahil Amar Aïssa vervolgt zijn reis door Ierland en duikt verder in de krachtige Ierse identiteit. In de stad Cork bezoekt hij een van de oudste overdekte markten van Europa en heeft hij een ontmoeting met de 'Kabin Crew': een collectief van jonge rappers uit een woonwijk in Cork die de wereld veroverden met hun hit 'The Spark'.
Daarna reist hij verder naar het Great Blasket Island, een ruige en verlaten plek aan de rand van de Atlantische Oceaan. Als hij daarna zijn weg vervolgt op de Wild Atlantic Way dan maakt hij kennis met een oeroude Ierse sport: Irish road bowling.
'3 op Reis', zondag 11 januari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.
3 Op Reis op tv
Zondag 11 januari 2026 om 19u45 »
Sahil reist verder door Ierland. Hij bezoekt een van de oudste overdekte markten van Europa, ontmoet de Kabin Crew, reist af naar het Great Blasket Island en ontdekt Irish road bowling.
Woensdag 14 januari 2026 om 21u45 »
Zondag 18 januari 2026 om 19u45 »
Max reist verder door Zweden naar Dalarna, de bakermat van het Midzomerfeest. Hij ontmoet een metalcore-band, overnacht in een primitief hostel en maakt de viering mee in Midzomerhoofdstad Leksand.
Woensdag 21 januari 2026 om 21u50 »
