'3 op Reis' reist verder door Brazilië
Jurre Geluk vervolgt zijn lange reis door Brazilië, op zoek naar de ziel van het Braziliaanse ritme. Hij start met zijn allereerste voetbalwedstrijd ooit en die is in het wereldberoemde Maracanã-stadion.
Na een rustgevende stop in het grootste stedelijke regenwoud ter wereld, het Tijuca-woud, sluit hij Rio af met de culturele feestdag São Jorge. Van daaruit trekt Jurre het binnenland in, waar hij een paar dagen meeloopt in de bijzondere gemeenschap Noiva do Cordeiro.
'3 op Reis', zondag 26 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/3opreis
