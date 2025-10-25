'3 op Reis' reist verder door Brazilië

Een onverwachte ontmaskering en een zotte verrassing in 'The Masked Singer'
zaterdag 25 oktober 2025
© BNNVARA

Jurre Geluk vervolgt zijn lange reis door Brazilië, op zoek naar de ziel van het Braziliaanse ritme. Hij start met zijn allereerste voetbalwedstrijd ooit en die is in het wereldberoemde Maracanã-stadion.

Na een rustgevende stop in het grootste stedelijke regenwoud ter wereld, het Tijuca-woud, sluit hij Rio af met de culturele feestdag São Jorge. Van daaruit trekt Jurre het binnenland in, waar hij een paar dagen meeloopt in de bijzondere gemeenschap Noiva do Cordeiro.


'3 op Reis', zondag 26 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Kijktip van de dag

'Kijken En Kijken Kijken' (Play)

Wat vinden enkele bekende koppen van nu over de televisie van toen? Een resem BV's blikt terug op iconische tv-fragmenten uit het archief van VT4, VIER en Play4. Samen rakelen ze anekdotes op en delen ze spannende verhalen en leuke weetjes van achter de schermen. Onder anderen James Cooke en Dorian Liveyns, Daphne Agten en Timon Verbeeck en Anastasya Chernook en haar man geven commentaar op de beste en grappigste archiefbeelden.

'Kijken en Kijken Kijken', om 20.00 uur op Play.

  • 17:00
    Clips
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:40
    Stanley Tucci: Searching for Italy
    08:00
    Herfstbeelden
  • 17:00
    Waiko
    03:50
    Geen uitzending
  • 16:55
    The Masked Singer
    05:15
    Geen uitzending
  • 12:55
    Darts
    01:00
    Geen uitzending
  • 16:50
    La Brea
    01:25
    Geen uitzending
  • 16:50
    Sheriffs: El Dorado County
    01:00
    Geen uitzending
  • 16:00
    A Christmas Coincidence
    01:35
    Joe
  • 16:35
    Matlock
    00:50
    Geen uitzending
  • 16:15
    Huizenjagers
    02:30
    De Tafel van de Week
  • 16:55
    NCIS
    02:00
    Criminal Minds
  • 16:45
    The Fresh Prince of Bel-Air
    00:30
    Wordt aangekondigd
  • 16:15
    Het Blok Nederland
    02:05
    Botched
  • 16:35
    World's Most Evil Killers
  • 16:57
    De CFO podcast
    06:00
    Herhalingslus
  • 16:47
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:45
    Foodies & The City
    02:40
    Winterse Kost
  • 16:05
    Bookish
    02:35
    Ripper Street
  • 16:15
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:05
    Nancy Drew
  • 16:50
    André Rieu in het Wenen van Johann Strauss
    02:05
    The Best of Pop
  • 17:00
    NOS Journaal 17.00 uur
    09:00
    Ik mis je
  • 16:50
    Zappsport Kantine
    02:40
    First Dates