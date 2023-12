'3 Op Reis' is op ontdekking in Parijs

Gastpresentator Raïsha Zeegelaar is in Parijs waar ze laat zien hoe je de black culture in de Franse hoofdstad op haar allerbest ervaart.

Ze maakt een tour langs plekken die iets vertellen over de black history van de stad. Daarnaast laten creatieveling uit de Afrikaanse diaspora zien waar je moet zijn voor het beste eten, de nieuwste muziek en de hotste feestjes.

'3 Op Reis', vrijdag 15 december om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3/