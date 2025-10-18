'3 Op Reis' is op bezoek in Griekenland

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zaterdag 18 oktober 2025
Nienke de la Rive Box maakt een reis door Griekenland en begint in de hoofdstad Athene. Ze bezoekt de wereldberoemde Akropolis, maakt kennis met de Griekse lekkernij loukoumades en gaat naar een voorstelling in een van de vele openluchtbioscopen in de stad.

Daarna reist Nienke verder naar het nabijgelegen Evia, wat na Kreta het grootste eiland van Griekenland. is Hier bezoekt ze een ecofarm en maakt ze een hike naar een spectaculaire waterval.


'3 op Reis', zondag 19 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 19 oktober 2025 om 19u45  »
NPO 3
Nienke reist door Griekenland. Ze bezoekt de Akropolis in Athene, proeft de lokale loukoumades en gaat naar een openluchtbioscoop. Verder ontdekt ze de natuur en ecofarms van het eiland Evia.
Woensdag 22 oktober 2025 om 22u55  »
NPO 3
Nienke reist door Griekenland. Ze bezoekt de Akropolis in Athene, proeft de lokale loukoumades en gaat naar een openluchtbioscoop. Verder ontdekt ze de natuur en ecofarms van het eiland Evia.
Zondag 26 oktober 2025 om 19u50  »
NPO 3
Jurre vervolgt zijn reis door Brazilië. Hij doet mee aan een voetbalwedstrijd, gaat naar een stedelijk regenwoud en bezoekt feestdag São Jorge. Ook loopt hij mee in de gemeenschap Noiva do Cordeiro.
Woensdag 29 oktober 2025 om 23u05  »
NPO 3
Jurre vervolgt zijn reis door Brazilië. Hij doet mee aan een voetbalwedstrijd, gaat naar een stedelijk regenwoud en bezoekt feestdag São Jorge. Ook loopt hij mee in de gemeenschap Noiva do Cordeiro.

