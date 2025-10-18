'3 Op Reis' is op bezoek in Griekenland

Nienke de la Rive Box maakt een reis door Griekenland en begint in de hoofdstad Athene. Ze bezoekt de wereldberoemde Akropolis, maakt kennis met de Griekse lekkernij loukoumades en gaat naar een voorstelling in een van de vele openluchtbioscopen in de stad.

Daarna reist Nienke verder naar het nabijgelegen Evia, wat na Kreta het grootste eiland van Griekenland. is Hier bezoekt ze een ecofarm en maakt ze een hike naar een spectaculaire waterval.

'3 op Reis', zondag 19 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.