'3 Op Reis' is in Zuid-Korea

Jurre is in het Zuid-Koreaanse Seoul, de bakermat van de K-culture. Hij leert meer over K-beauty en hij maakt zijn eigen K-pop video.

Iets buiten de hoofdstad bezoekt Jurre de grens met Noord-Korea. Ook ondergaat hij een bijzondere ceremonie waarmee Zuid-Koreanen meer waardering voor hun leven willen krijgen: hij woont namelijk zijn eigen begrafenis bij.

'3 op Reis', zondag 5 januari om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.