'3 op Reis' is in Kaapverdië

Chris reist verder door KaapverdiŽ, waar hij twee van de benedenwindse eilanden bezoekt. Op Santiago, het belangrijkste eiland van de archipel, gaat hij naar de Afrikaanse markt in het dorpje Assomada.

Op buureiland Fogo verblijft Chris in Chã das Caldeiras; een dorpje gelegen in de krater van de nog altijd actieve vulkaan Pico do Fogo. Van hieruit klimt hij naar de top van de bijna 3000 meter hoge vulkaan.

'3 op Reis: Kaapverdië', vrijdag 8 maart om 21.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.