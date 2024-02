'3 op Reis' in Sao Vicente en Santo Antao

Chris maakt een rondreis door KaapverdiŽ; een vulkanische eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van het Afrikaanse Senegal.

Hier bezoekt hij twee van de noordelijk gelegen eilanden: São Vicente en Santo Antão. São Vicente is met hoofdstad Mindelo het culturele en muzikale hart van de archipel. Op het groene en ruige Santo Antão verblijft Chris in de Paúl vallei, midden in de indrukwekkende natuur en ver weg van het massatoerisme.

'3 op Reis', vrijdag 9 februari op NPO 3.