'3 Op Reis' in Roemenië en Ijsland

Jennifer is in RoemeniŽ, waar ze een bijzonder project bezoekt in de Zuidelijke Karpaten. Hier creŽren ze een 'nieuwe wildernis'.

Chris staat in ieder geval wel oog in oog met hét landzoogdier van IJsland: het schaap. Hij viert namelijk de rettír, één van de oudste tradities van IJsland, waarbij honderden schapen aan het begin van de winter van heinde en ver worden verzameld om terug te keren naar de boerderij.

Een belangrijk onderdeel daarvan is dat hier weer wilde bizons gaan leven. Lukt het Jennifer om oog in oog te komen staan met het grootste landzoogdier van Europa?

3 Op Reis op tv

Freddy vervolgt zijn reis door Zuid-ItaliŽ. Hij is in de punt van de laars: de regio CalabriŽ. Hij ontmoet sterrenchef Nino die veel van zijn ingrediŽnten verzamelt in de bergen. Samen gaan ze op zoek naar de paddenstoel porcini.