De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?
Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival 2026: Nederland, Spanje en Ierland haken af

'3 Op Reis' gaat zondag op ontdekking in Wenen

zaterdag 6 december 2025
© BNNVARA

Raïsha Zeegelaar pakt de nachttrein naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Een stad die wereldberoemd is om haar klassieke muziek, kunst en Weense wals.

Maar ook een stad die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en een ware Viennaissance doormaakt. Raïsha ontmoet de jonge creatieve makers die hún Wenen laten zien: de leukste plekken in district 7 en een legale rave op het Donauinsel. Ze sluit haar reis af in de Weense Alpen, in een van de meest afgelegen dorpjes van Oostenrijk: Naßwald.


'3 op Reis', zondag 7 december om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 7 december 2025 om 19u45  »
NPO 3
Dit reisprogramma laat zien hoe mooi onze planeet is. De avontuurlijke en enthousiaste reisreportages nodigen uit verder te kijken dan de bekende plekken. Geen massatoerisme, maar authentieke reiservaringen.
Woensdag 10 december 2025 om 23u05  »
NPO 3
Dit reisprogramma laat zien hoe mooi onze planeet is. De avontuurlijke en enthousiaste reisreportages nodigen uit verder te kijken dan de bekende plekken. Geen massatoerisme, maar authentieke reiservaringen.
Zondag 14 december 2025 om 19u40  »
NPO 3
Max reist per auto naar Zweden. Hij begint op de ferry naar Göteborg en gaat vanuit daar eilandhoppen. Hij gaat met twee jonge vissers de zee op om krab te vangen. Hij eindigt bij de Weather Islands.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Live Live Live' (VRT 1)

In de tot warme club omgetoverde VRT Studio 5 ontvangen Bart Peeters en The Atomic Orchestra, een 47-koppig orkest onder leiding van Jo Hermans, tal van artiesten om samen een symfonische versie te maken van hun liedjes. Bazart, Mentissa, Sylvie Kreusch, Warhaus, Günther Neefs en Belle Perez steken hun grootste hits en andere songs in een nieuw, klassiek jasje. Muziekliefhebber Jeroen Meus onthult daarnaast waarom hij een saxmaniak is.

'Live Live Live', om 20.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:05
    Het verhaal van Vlaanderen
    06:00
    In bed met Olly
  • 18:25
    Van der Valk
    01:30
    Nachtlus
  • 18:45
    De regels van Floor
    04:50
    Geen uitzending
  • 18:20
    SOS Piet XL
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:15
    Kees van der Spek ontmaskert
    00:55
    Phrogging: Hider in My House
  • 18:05
    S.W.A.T.
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:45
    All New Traffic Cops
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:45
    A Gingerbread Christmas
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:25
    Matlock
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:10
    Huizenjagers
    05:00
    Geen uitzending
  • 18:30
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 18:35
    Cobra Kai
    06:55
    Hawaii Five-0
  • 18:40
    Christmas Is Canceled
    05:00
    Geen uitzending
  • 18:40
    World's Most Evil Killers
  • 18:47
    Fleet TV
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:50
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 18:50
    De Eregast
    01:10
    Bon Appetit
  • 18:10
    Inspector George Gently
    01:25
    Midsomer Murders
  • 18:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    07:00
    Below Deck Adventure
  • 18:30
    EenVandaag
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:45
    Zin in morgen
    01:55
    Nieuwsuur
  • 18:35
    Klaas kan alles
    06:00
    Wordt aangekondigd