'3 Op Reis' gaat zondag op ontdekking in Wenen

Raïsha Zeegelaar pakt de nachttrein naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Een stad die wereldberoemd is om haar klassieke muziek, kunst en Weense wals.

Maar ook een stad die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en een ware Viennaissance doormaakt. Raïsha ontmoet de jonge creatieve makers die hún Wenen laten zien: de leukste plekken in district 7 en een legale rave op het Donauinsel. Ze sluit haar reis af in de Weense Alpen, in een van de meest afgelegen dorpjes van Oostenrijk: Naßwald.

'3 op Reis', zondag 7 december om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.