'3 Op Reis' gaat op ontdekking doorheen Brussel

Dzifa stapt op vrachtschip de Aquidabán, een boot die voor veel Paraguayanen van levensbelang is, omdat hij dorpen die alleen via het water bereikbaar zijn voorziet van onder andere voedsel en medicijnen.

Het is niet zomaar een tochtje, Dzifa zal 26 uur moeten meevaren voor ze aankomt bij haar volgende bestemming: Puerto Vallemí. Nienke maakt een zomerse citytrip door Brussel. Een stad die wat minder gepolijst is dan andere Belgische steden als Antwerpen of Brugge. Maar Brussel is een stad die je moet kraken, en dat is precies wat Nienke gaat doen.

'3 Op Reis', zondag 12 maart om 19.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.