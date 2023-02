'3 Op Reis' eindigt een lange reis doorheen India

Freddy reist verder op zijn culinaire roadtrip door ItaliŽ. Hij leert nieuwe verhalen over het land aan de hand van de cucina povera, ofwel de armeluiskeuken.

Hij is in Basilicata, een regio die ook wel de geheime tuin van Italië wordt genoemd, omdat je hier overal boerderijtjes vindt waar mensen nog hun eigen eten verbouwen. Na 1500 kilometer aan auto’s en nachttreinen door India, eindigt Nienke’s lange reis in Sikkim: de meest progressieve en dunst bevolkte staat van India, aan de voet van de Himalaya.

3 op Reis op tv

Jennifer is in RoemeniŽ, waar ze zoekt naar 'een nieuwe wildernis'. Ze bezoekt een unieke campus in de bergen, maar verkent eerst de stad van waaruit ze vertrekt: Timisoara. Dzifa ruilt de auto in voor een boot om al varend Paraguay binnen te reizen.