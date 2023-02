'3 Op Reis' bezoekt Roemenië en reist verder door Zuid-Amerika

Jennifer is in RoemeniŽ, waar ze op zoek gaat naar 'een nieuwe wildernis'. Dit is een bijzondere vorm van natuurbehoud waarbij de natuur weer helemaal haar gang mag gaan, en bizons in het wild worden geÔntroduceerd.

Ze bezoekt een unieke campus in de bergen, maar verkent eerst de stad van waaruit ze vertrekt: Timisoara. Dzifa zet haar reis door Zuid-Amerika voort. Ze bereikt een ingewikkelde grensovergang tussen Bolivia en Paraguay, en ruilt daar de auto in voor de boot om al varend Paraguay binnen te reizen.

3 Op Reis op tv

Jennifer is in RoemeniŽ, waar ze zoekt naar 'een nieuwe wildernis'. Ze bezoekt een unieke campus in de bergen, maar verkent eerst de stad van waaruit ze vertrekt: Timisoara. Dzifa ruilt de auto in voor een boot om al varend Paraguay binnen te reizen.

Jennifer is in RoemeniŽ, waar ze zoekt naar 'een nieuwe wildernis'. Ze bezoekt een unieke campus in de bergen, maar verkent eerst de stad van waaruit ze vertrekt: Timisoara. Dzifa ruilt de auto in voor een boot om al varend Paraguay binnen te reizen.

Jennifer is in RoemeniŽ, waar ze een bijzonder project bezoekt in de Zuidelijke Karpaten. Chris is in IJsland waar hij de rettŪr viert, een traditie waarbij schapen terugkeren naar de boerderij.