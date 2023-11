'2Doc: You can't sleep here' bij BNNVARA

De avond valt in Amsterdam. Honderden mensen zoeken naar een veilige plek om de nacht door te brengen. Niet binnen de veilige muren van een huis want dat hebben ze niet, dus zoeken ze een plekje waar ze ongezien en zonder te worden lastiggevallen kunnen slapen.

Maar ongezien maakt onbemind en dus blijft de relatie tussen daklozen en de samenleving ongemakkelijk. Wie die buitenslapers werkelijk zijn blijft een raadsel en het is ook maar de vraag of we het zouden willen weten.

