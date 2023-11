'2Doc: Utopie van Sofie' te zien bij MAX

De documentaire 'Utopie van Sofie' van regisseur Paul Sin Nam Rigter wordt dinsdag uitgezonden bij MAX. Onderwijsspecialist Sofie start een klas op om hoogbegaafde kinderen onderwijs te bieden op hun eigen niveau.

Voor de problemen waar zij tegenaan lopen is weinig aandacht in het schoolsysteem. Maar lukt het Sofie om de weerstand tegen haar manier van werken te overwinnen?

In Breda start Explora, een speciale klas voor hoogbegaafde kinderen, opgezet door Sofie in opdracht van twee scholen. Ze is specialist in hoogbegaafdheid bij kinderen en merkt dat deze groep vaak niet wordt herkend, terwijl ze dezelfde problemen hebben als kinderen die het onderwijsniveau niet aankunnen, zoals uitval, verveling en depressie.

Ongelijke kansen

Bij Explora krijgen deze kinderen les op hun eigen niveau, in een hoger tempo en met meer variatie. De klas bestaat uit kinderen van twee verschillende scholen. De helft komt van een school met voornamelijk kinderen met welgestelde ouders, de andere helft komt van een school waar veel kinderen een migratieachtergrond hebben. De kinderen voelen zich eindelijk gezien, tot vreugde van henzelf maar ook van de ouders en de juffen van Explora. Toch zijn er ook zorgen over deze kinderen: ze zijn vaak hooggevoelig, trekken zich grote mensenproblemen aan, vertonen ADHD-gedrag en ook wordt duidelijk dat niet ieder kind dezelfde kansen heeft.

Sofie trekt zich het lot van ieder kind aan, maar in de loop van het schooljaar wordt duidelijk dat ze zelf ook tegen problemen aanloopt. Vanuit de organisatie is er weerstand tegen haar snelle denken en handelen, waardoor het onzeker wordt of Sofie wel kan blijven bij Explora. Aan het eind van het schooljaar is de uitkomst voor de kinderen een andere dan voor Sofie.

Jouw idee op TV

De documentaire, een idee van Sofie, is een van de winnaars van ‘Jouw idee op tv’. Met dit initiatief wilden de NPO en Omroep MAX in 2020 de band tussen de publieke omroep en het publiek versterken door kijkers rechtstreeks bij de programmering te betrekken. Ruim 3.500 ideeën werden ingediend.

Over Paul Sin Nam Rigter

Paul Sin Nam Rigter, de maker van de documentaire, werd op driejarige leeftijd geadopteerd uit Zuid-Korea en groeide op in een Nederlands adoptiegezin. Hij is werkzaam als acteur, regisseur en presentator. Hij maakte diverse documentaires, waaronder Dood in de Bijlmer, die in 2020 de IDFA Award voor Beste Nederlandse Documentaire won.

'2Doc: Utopie van Sofie', dinsdag 7 november om 22.15 uur bij MAX op NPO 2.