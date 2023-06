'2Doc: The Truffle Hunters' bij de VPRO

In ItaliŽ zoekt een groep bejaarde mannen samen met hun honden naar het duurste ingrediŽnt ter wereld: de Alba-truffel. Zij zijn de laatsten in hun soort, hoeders van een levenswijze die snel verdwijnt.

De vraag naar de truffel neemt toe, maar het aanbod neemt af als gevolg van klimaatverandering, ontbossing en het gebrek aan jonge mensen die de traditie willen voortzetten. 'The Truffle Hunters' toont met humor de schoonheid, maar ook de donkerte van het bestaan van de truffeljagers.

In de bossen van Piëmond in Noord-Italië zijn de truffeljagers uit deze documentaire van generatie op generatie opgeleid in het zoeken naar de kostbare delicatesse. Aan deze traditie lijkt langzamerhand een einde te komen. De oude mannen leven een eenvoudig leven in harmonie met hun trouwe honden en lijken zo uit een andere tijd gewandeld. Maar hun herder-achtige bestaan heeft ook schaduwkanten, zoals de zwarte handel, de door prijsstijgingen opgeklopte concurrentiestrijd en de vergiftiging van een lievelingshond.

'The Truffle Hunters' was een hit op Sundance filmfestival en geeft een stijlvolle en humoristische kijk in de wereld van de truffeljager, een wereld vol obsessies en goed bewaarde geheimen.

Regie: Michael Dweck en Gregory Kershaw

'2Doc: The Truffle Hunters', woensdag 28 juni om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2.