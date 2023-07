'2Doc: The Lost Leonardo' op NPO 2

The Lost Leonardo vertelt hoe de 'Salvator Mundi' het duurste schilderij werd dat ooit geveild is. Het onbekende schilderij zou van Leonardo da Vinci zijn, maar daar zijn de geleerden het niet over eens.

De Deense Andreas Koefoed interviewt tientallen betrokkenen, kunsthistorici en -handelaren in zijn onthullende documentaire over de wereld van de kunsthandel en de verborgen belangen van machtige kunstinstellingen, politici en de rijksten der aarde.

De 'Salvator Mundi' is een rond 1500 geschilderd portret van Jezus als verlosser van de wereld. In 2005 trekt dit olieverfpaneel op een veiling in New Orleans de aandacht van twee kunsthandelaren. Achter de slordige restauratie menen ze de hand van Leonardo da Vinci te zien. Voor 1.175 dollar kopen ze het werk bij het louche veilinghuis. Het schilderij wordt gerestaureerd door de befaamde restaurateur Dianne Modestini, die ervan overtuigd is dat het inderdaad een verloren gewaande Da Vinci is.

In 2012 wordt het werk op de Leonardo-tentoonstelling in de National Gallery in Londen als een echte Da Vinci gepresenteerd. Kunstcritici zijn sceptisch, maar de belangen zijn groot. Uiteindelijk worden in 2017 tijdens de veiling door Christie’s in New York alle records verbroken en legt de koper 450 miljoen dollar neer voor het schilderij. Hierdoor is de 'Salvator Mundi' het duurste schilderij ooit. De koper is de Saoedische prins Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Farhan, vriend van de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië.

In 2019 zou het schilderij onderdeel zijn van een grote Leonardo da Vinci-retrospectief in het Louvre in Parijs, maar de 'Salvator Mundi' is na de verkoop niet meer gezien.

Regie: Andreas Koefoed

