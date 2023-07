'2Doc: The Killing of a Journalist' te zien bij de VPRO

In 2018 werden de Slowaakse journalist Ján Kuciak en zijn verloofde vermoord. Het politieonderzoek leverde niets op, tót het geheime dossier van de moordzaak gelekt werd en collega's van Kuciak hun eigen onderzoek startten.

In 'The Killing of a Journalist' zet regisseur Matt Sarnecki de feiten rondom deze brutale moordaanslag die Slowakije op z’n kop zette op een rij. Slowakije blijkt jarenlang geleid te zijn door corrupte en criminele oligarchen, rechters, politici en wetshandhavers.

In de nacht van 21 februari 2018 werden onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová, beiden 27 jaar oud, op brute wijze vermoord in hun huis in Slowakije. Het was de eerste gerichte moord op een journalist in de Slowaakse geschiedenis en tienduizenden geschokte mensen gingen de straat op tijdens de grootste protesten sinds de val van het communisme. Kuciak stond vooral bekend om zijn verslaggeving van de twijfelachtige financiële banden tussen Slowaakse politici en zakenmensen, met name de oligarch Marián Kocner. Hij blijkt het meesterbrein achter de moorden te zijn.

Regie: Matt Sarnecki

'2Doc: The Killing of a Journalist' (2022, DK/CZ/VS, 90 min), donderdag 20 juli om 22.10 uur bij de VPRO op NPO 2.