'2Doc: Nothing Lasts Forever' bij de VPRO

Jaarlijks wordt er zo'n 130 miljoen karaat diamant gewonnen in mijnen in Afrika, Noord-Amerika en Australië. De grootte, kleur, helderheid en slijpkwaliteit van de edelsteen bepalen de waarde van dit symbool voor de eeuwige liefde.

Of is het de briljante marketing waarvoor consumenten een hoge prijs betalen? In 'Nothing Lasts Forever' duikt regisseur Jason Kohn in de uiterst geheimzinnige wereld van de diamant, een wereld vol leugens en bedrog.

Jason Kohn reist langs handelsbeurzen, mijnen, laboratoria en bijeenkomsten in de Verenigde Staten, Afrika, China en India, en onderzoekt hoe het imago van de diamant is gecreëerd door de marketingafdelingen van diamantbedrijven. Ondertussen wordt de wereldwijde diamantmarkt overspoeld met niet-detecteerbare synthetische diamanten. Wat zijn de gevolgen?

Ook probeert Jason Kohn antwoorden te krijgen op vragen als: waarom is juist de diamant het symbool voor de eeuwige liefde geworden? Als er diamanten voor een veel lagere prijs in fabrieken geproduceerd kunnen worden, waarom blijven we dan zoveel betalen? En wat is echt en wat is nep, als je het verschil niet kunt zien?

In deze onthullende documentaire, van een regisseur die jarenlang met documentaire-legende Errol Morris samenwerkte, morrelt een reeks buitengewone karakters uit de industrie, aan het rotsvaste geloof dat diamanten 'voor altijd' zijn. Met o.a. New York Times-bestsellerauteur en sieradenontwerper Aja Raden, diamantexpert Martin Rapaport en ondernemer in synthetische diamanten John Janik.

'Nothing Lasts Forever' is o.a. geselecteerd voor IDFA 2022 en het internationale filmfestival van Berlijn.

'Nothing Lasts Forever', maandag 21 augustus om 22.10 uur bij de VPRO op NPO 2 en vanaf 20 augustus te streamen op NPO Start.