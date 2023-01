'2Doc: Mariupol - The People's Story' bij de VPRO

Marioepol was een bruisende, moderne Europese havenstad in het zuidoosten van Oekraïne met 430.000 inwoners. Toen dit jaar de oorlog met Rusland uitbrak werd vrijwel de gehele stad in twee maanden tijd vernietigd.

De documentaire 'Mariupol - The People's Story' toont hoe de laatste dagen voor de val van Marioepol verlopen, verteld door de inwoners zelf en de beelden die ze met hun telefoons maakten.

Meer dan 20.000 mensen kwamen in Marioepol om het leven door de bombardementen van het Russische leger op de stad. Inwoners vertellen hoe de verwoesting eraan toeging, over de talloze bombardementen op de stad; op hun woningen, op de kraamkliniek en op de Schouwburg waar honderden vrouwen en kinderen zich schuilhielden. Ze vertellen over hun angst, maar ook over hun liefde voor Marioepol.

'Mariupul - The People's Story' is een indringend en aangrijpend verhaal, niet alleen over de verwoestende kracht van oorlog, maar ook over de moed en veerkracht van de Oekraïners.

Regie: Robin Barnwell

'2Doc: Mariupol - The People’s Story' (Verenigd Koninkrijk, 2022), donderdag 12 januari om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.