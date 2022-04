'2Doc: Liefsteling' bij KRO-NCRV op NPO 2

'Genieten tot het gaatje' is het levensmotto van Hetty en Jeanne. Ook al zijn ze niet de jongsten meer, Hetty (76) en Jeanne (91) gaan eropuit, dansen op het strand, genieten van muziek, cultuur en vooral van elkaar.

Het kleurrijke leven van deze vrouwen verandert als dementie meer grip krijgt op Jeanne. Hetty moet aanzien hoe de ziekte gaten slaat in de persoonlijkheid en het vermogen van haar 'liefsteling'. Documentairemaker Eva van Barneveld volgde het stel vanaf het voorjaar 2019 tot en met het najaar 2021, tijdens deze ingrijpende, maar ook mooie jaren, waarin de liefde ondanks alles overeind blijft.

In de 'KRO-NCRV 2Doc: Liefsteling', maak je van dichtbij de uitdagingen mee waar Hetty als geliefde en als mantelzorger van Jeanne voor komt te staan. Wat kan nog wel, waar moet ze afscheid van nemen? Soms is haar geduld op of doet het pijn om een stukje van Jeanne te verliezen. Des te dankbaarder zijn ze als ze elkaar weer vinden, in een chanson, tijdens de dansles of samen door de wind op het strand.

Nu Hetty steeds meer voor Jeanne moet zorgen, verschuiven de verhoudingen in hun relatie. Hun sterke verbondenheid wordt aan alle kanten uitgedaagd. Hetty wil Jeanne zo graag in haar waarde laten én zichzelf blijven, maar worstelt met wat Jeanne nog kan begrijpen. Als de zorg zwaarder wordt, komt ze voor een dilemma te staan: moet ze hulp toelaten, ondanks de weerstand van Jeanne? Jeanne vindt zelf dat het allemaal nog best goed gaat en begrijpt niet waarom er iemand moet komen als Hetty een middag weg gaat. Ze voelt zichzelf tot last als Hetty de mogelijkheid voor hulp van buitenaf bespreekt. Hetty en Jeannes relatie verandert beetje bij beetje, maar hun liefde lijkt alles te overwinnen.

Eva van Barneveld brengt in Liefsteling een ode aan de liefde en laat zien dat er ook bij dementie nog manieren mogelijk zijn van liefdevol samenzijn en innige verbondenheid. 'Ik vind het bewonderenswaardig hoe Hetty en Jeanne steeds proberen het goed te houden samen en inspirerend hoever ze komen met humor, creativiteit, muziek en een beetje schaamteloosheid. Ik hoop met Liefsteling te laten zien wat de kracht van liefde is én dat je het leven kleur kunt geven – onafhankelijk van je leeftijd.'

De intieme band tussen geliefden Hetty en Jeanne spat van het doek in de documentaire 'Liefsteling', die in première gaat op het Movies that Matter festival in Den Haag en op 11 april op televisie te zien is in KRO-NCRV 2Doc.

'Liefsteling' is een productie van Tangerine Tree in coproductie met KRO-NCRV.

'KRO-NCRV 2Doc: Liefsteling', maandag 11 april om 22.26 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.