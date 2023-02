'2Doc L'Amour La Mort': Waarom streven we naar liefde als die ons zoveel pijn kan doen?

De liefde tussen mensen, hoe gelukkig ook, eindigt vroeg of laat ongelukkig; hetzij door verlies, hetzij door een verbroken verbond, hetzij door de dood van een van beide.

Waarom hebben we eigenlijk lief als de liefde ons zoveel leed bezorgt? Is het niet veiliger om niet lief te hebben, en daarmee niet te hoeven lijden?

In 'KRO-NCRV 2Doc: L’Amour La Mort' houdt filmmaker Ramón Gieling ('En Un Momento Dado', 'Erbarme Dich') het verbond tussen de liefde en de dood tegen het licht aan de hand van aangrijpende liefdesverhalen van mensen die in hun leven diepgaand geconfronteerd zijn met liefde en dood.

Of je nu je partner hebt verloren, of je je geliefde langzaamaan ziet aftakelen of helemaal nog geen liefde hebt, de intense emotie van liefde kan snel omschakelen in immens verdriet. Maar is dat niet juist de kracht van de liefde? En maakt dat niet juist het nastreven waard?

In een replica van Freuds kamer doen de personages op de beroemde divan hun aangrijpende relaas. Cardioloog Ivo van der Bilt die onderzoek doet naar het gebroken hart syndroom, psychiater Dirk de Wachter, die zichzelf ook ‘verdrietdokter’ noemt, Michel Guillot die zijn dementerende geliefde thuis blijft verzorgen tot de dood, Erando González wiens geliefde zich bereid verklaarde zijn hart te willen opeten na diens dood, Kelly die een familieopstelling doet om de angst haar geliefde te verliezen te bezweren, Mohamed el Bachiri die zijn geliefde verloor bij de aanslagen in Brussel en Mieke die vijftig jaar na de gewelddadige dood van haar geliefde zijn dood nog altijd niet accepteert. De personages geven ons inzicht in de mentale en fysieke aspecten van het menselijk lijden die samenhangen met de liefde. Hun verhalen worden verweven met tijdloze werken uit de schilderkunst en de muziekgeschiedenis. Want daar waar geen woorden meer zijn, is er kunst en muziek die ons inzicht en uitzicht bieden in de raadsels van liefde en dood.

Ramón Gieling: 'Met de horizon van de sterfelijkheid in zicht, doemen vragen over leven, liefde en dood vanzelfsprekend steeds dwingender op. Maar het zijn vragen zonder antwoord, want in tegenstelling tot de kunst en de wetenschap, maakt de liefde geen ontwikkeling door, het zijn al eeuwen dezelfde paradijzen en afgronden waar geliefden extatisch in verdwalen of zich suïcidaal in verliezen. Zowel in de klassieke muziek als in de popmuziek worden de liefde en de dood met een onpeilbare levensenergie bezongen zonder dat de inspiratie ooit opdroogt.'

'L’Amour la Mort' van Ramón Gieling is geproduceerd door DOXY Films in samenwerking met KRO-NCRV en met steun van NPO-fonds, CoBO, Nederlands Filmfonds en Netherlands Film Production Incentive.

'KRO-NCRV 2Doc: L’Amour la Mort', maandag 27 februari om 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.