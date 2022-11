'2Doc IDFA Primeur: A House Made of Splinters' bij de VPRO

In een bouwvallig huis in Oekraïne, runt een groep vrouwen een opvanghuis voor kinderen die door armoede, huiselijk geweld of alcoholmisbruik van hun ouders tijdelijk uit huis zijn geplaatst.

Regisseur Simon Lereng Wilmont volgt in 'A House Made of Splinters' vier van die kinderen, die liefdevol worden opgevangen, maar toch enorm naar huis verlangen. Een intieme documentaire over de veerkracht van kinderen in conflictsituaties.

De medewerkers van het kinderopvanghuis in Lysytsjansk, vlakbij de frontlinie in het door de Donbas-oorlog verscheurde oosten van Oekraïne, weten een bijna magische plek te creëren. Zo kil als de buitenwereld is, zo warm is de sfeer binnen. Hier mogen de kinderen maximaal negen maanden verblijven en wachten tot de staat over hun lot beslist: gaan ze terug naar hun ouders, een pleeggezin of een ander opvanghuis?

Regisseur Simon Lereng Wilmont volgt Eva, Sasha, Polina en Kolya. Vrolijke momenten, zoals een kerstviering of een aerobics-les, worden afgewisseld met scenes waarin de kinderen elkaar verhalen vertellen over de narigheid die ze hebben meegemaakt, en van Kolya die viltstift van zijn arm wast, waardoor de littekens van het snijden in zijn arm even zichtbaar zijn. De telefoongesprekken die de kinderen voeren met hun ouders zijn hartverscheurend. Ondanks de liefde en geborgenheid die hen geboden wordt door de medewerkers, verlangen de meeste kinderen enorm naar huis.

Na Wilmonts 'The Distant Barking of Dogs' (over de tienjarige Oekraïense Oleg die met z’n oma achterblijft in het oorlogsgebied) is dit weer een intieme film met veel oog voor detail over de veerkracht van kinderen in conflictsituaties.

'2Doc IDFA Primeur'

NPO 2Doc zendt tijdens IDFA (dit jaar van 9 - 20 november) in samenwerking met IDFA een aantal documentaires van Nederlandse én internationale makers uit, die tijdens het festival 2022 in première gaan.

Regie: Simon Lereng Wilmont

'2Doc IDFA Primeur: A House Made of Splinters', (Denemarken, 2022, 85 min) dinsdag 22 november om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2.