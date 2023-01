'2Doc: Even Vergeten' op NPO 2

In de bossen van Beekbergen ligt verpleeghuis Markenhof. De nietsvermoedende wandelaar zou denken dat het een vakantiepark is, maar de gebouwen bieden onderdak aan 140 patiënten die allemaal in verschillende stadia van het geheugen-verwoestende korsakovsyndroom ronddwalen.

Korsakov ontstaat door ernstige vitamine B1 tekorten, nagenoeg altijd het gevolg van bovenmatig alcoholgebruik. De ene patiënt kan niet veel meer dan voor zich uit staren terwijl de ander op het eerste gezicht niks mankeert. Eén ding hebben ze gemeen: bijna allemaal willen ze het liefst naar huis.

In de documentaire staan de patiënten Kenny en Christina centraal. Allebei proberen ze, geteisterd door schuld, schaamte, verslaving en een verwoest geheugen, toch een begrijpelijke en leefbare wereld te creëren. Kenny heeft het gevoel dat hij bestolen wordt en vindt het onterecht dat hij wordt opgesloten. De vurige maar ook ingewikkelde relatie met medepatiënt Loes zet zijn vrijheid op het spel. Hun alcoholverslaving steekt namelijk regelmatig de kop op. Lukt het Kenny om zijn weg te vinden binnen de muren van het tehuis en de grenzen die Korsakov hem oplegt? Christina heeft geen idee hoe ze in Markenhof terecht is gekomen maar neemt de dag zoals die op haar afkomt. Dat gaat de ene keer beter dan de andere. 'Even Vergeten' geeft een ontroerend inkijkje in de wereld van ex-alcoholisten voor het leven buiten de kliniek niet meer verantwoord is. '2Doc: Even Vergeten' van regisseur Kim Smeekes is coproductie van BNNVARA en Hazazah. '2Doc: Even Vergeten', donderdag 5 januari om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.