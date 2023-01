'2Doc: Amigo Secreto' bij de VPRO

De documentaire 'Amigo Secreto' volgt drie journalisten die de wijze onderzoeken waarop de linkse oud-president Lula van Brazilië (2003 tot 2011), bij zijn terugkeer in de verkiezingsrace van 2018, buitenspel werd gezet om de weg vrij te maken voor de extreemrechtse Jair Bolsonaro.

De anticorruptie-operatie die onderzoeksrechter Sergio Moro startte, en waarbij Lula veroordeeld werd, had tot doel Bolsonaro in het zadel te helpen.

'Amigo Secreto' toont hoe Luiz Inácio da Silva (koosnaam Lula) in 2017 wordt veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf na het corruptieonderzoek Operação Lava Jato (Operatie Wasstraat). Lula was van 2003 tot 2011 de 35e en meest linkse president van Brazilië sinds João Goulart (1961-1964). Hij wilde in 2018 terugkeren, maar werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf.

Drie journalisten van de Braziliaanse afdeling van de Spaanse krant El País en het online onderzoeksplatform The Intercept krijgen gelekte documenten in handen die erop wijzen dat de anticorruptie-operatie een politiek instrument werd onder leiding van de toenmalige onderzoeksrechter Sergio Moro. Na zijn verkiezing in 2018 benoemt president Bolsonaro Moro tot minister van Justitie. Het Braziliaanse Hooggerechtshof concludeert in 2019 dat Sergio Moro inderdaad partijdig heeft gehandeld. Lula wordt van alle beschuldigingen vrijgesproken en wint in oktober 2022 alsnog de verkiezingen. Jair Bolsonaro zal moet wijken en Lula wordt per 1 januari 2023 president van Brazilië.

Over de maker

Maria Augusta Ramos (Brazilië,1964) studeerde in 1995 af aan de Filmacademie in Amsterdam met Brasília, een dag in februari, over de dromen en werkelijkheid van de Braziliaanse middenklasse. Ze maakte 'Desi' (2000), een portret van een vrolijk elfjarig meisje dat elke dag weer opnieuw op zoek moet naar een slaapplaats (Gouden Kalf voor beste lange documentaire). In 2018 maakte ze de bekroonde documentaire.

'O Processo' ('The Trial') over het afzettingsproces van de Braziliaanse president Dilma Rousseff, Brazilië’s eerste vrouwelijke president en de opvolger van Lula. Ramos woont in Nederland.

Regie: Maria Ramos

'2Doc: Amigo Secreto' (Brazilië 2022, 90 min) woensdag 11 januari, om 22.55 uur bij de VPRO op NPO 2.