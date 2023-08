'2Doc: A Story of Bones' bij de VPRO

De Namibische Annina van Neel komt in 2012 naar Sint-Helena, beroemd vanwege Napoleons ballingschap en graf, om te helpen met de aanleg van een nieuwe luchthaven voor toeristen.

Als daar de stoffelijke overschotten van duizenden tot slaaf gemaakten worden ontdekt, zet ze zich in voor een waardige rustplaats voor de overblijfselen. Maar ze stuit op verzet en onverschilligheid van de Britse regering, die er nog altijd de dienst uitmaakt.

Sint-Helena is een afgelegen eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan, zo'n 2000 km ten westen van de Afrikaanse kust. Het is onderdeel van het Britse overzeese gebiedsdeel Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha en economisch volledig afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Het prachtig onderhouden graf van Napoleon is de grootste toeristische attractie van het eiland.

Wanneer in 2012 wordt besloten een commerciële luchthaven op het eiland te bouwen om het toerisme aan te jagen, reist de Namibische Annina van Neel af naar het eiland om te komen helpen met de bouw. Als tijdens de aanleg de stoffelijke overschotten, sieraden en kleding van duizenden tot slaaf gemaakten worden ontdekt, voelt Annina zich steeds ongemakkelijker over de manier waarop ermee wordt omgegaan.

Samen met Peggy King Jorde - een befaamde expert op het gebied van cultureel erfgoed - én een groep eilandbewoners start ze een campagne om hun nalatenschap te eren. Doel hierbij is om een waardige rustplaats te vinden voor de stoffelijke overschotten van de tot slaaf gemaakten en hun verhaal onderdeel te laten worden van de geschiedenis van het eiland. Ze vinden dat de lichamen net zo zorgvuldig behandeld moeten worden als dat van Napoleon. Het verzet hiertegen en de manier waarop er in Groot-Brittannië mee wordt omgegaan, laten zien dat het koloniale verleden nog altijd geen verléden is.

'A Story of Bones' werd o.a. geselecteerd voor Movies that Matter Festival.

Regie: Joseph Curran en Dominic Aubrey de Vere

'A Story of Bones' (2022, VK, 82 min), dinsdag 8 augustus om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2.