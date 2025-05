Zwangere Guy dinsdag over zijn demonen in 'Therapie'

Een jonge mama worstelt met een amfetamineverslaving. Haar kindje zien ontwennen na de geboorte maakte een verpletterende indruk.

Een twaalfjarig meisje probeert te navigeren doorheen de zware vechtscheiding van haar ouders en heeft donkere gedachten. Een vrouw van dertig probeert nuchter te blijven in een omgeving van vrienden die nog steeds zwaar drinken. Gorik Van Oudheusden, bekend als Zwangere Guy, vertelt over zijn eigen worstelingen met alcohol en zijn zoektocht in therapie.

'Therapie', dinsdag 20 mei om 21.20 uur op VRT Canvas.