Zonen van Van Rossem vertellen over de dood van hun vader

Donderdag 19 oktober vertelt de docureeks 'Van Rossem' het laatste deel van het levensverhaal van Jean-Pierre Van Rossem. Financieel leeg, lichamelijk geradbraakt en sociaal geÔsoleerd zoekt Van Rossem heil en inkomsten in het schrijven en schilderen.

Ook daar zijn fraude, rechtszaken en spraakmakende tv-optredens nooit veraf. Op zijn sterfbed vindt alsnog een reünie met zijn ex en oudste zoon Nicolas plaats, terwijl zijn jongste zoon Youri een emotioneel verzoek krijgt. De nalatenschap dwingt de zonen tot een drastische beslissing. 'Uiteraard begonnen na zijn dood verschillende mensen en bedrijven te bellen: gelieve 700.000 euro te betalen, gelieve 300.000 euro te betalen', vertelt Youri. 'Ik ben dan naar de notaris geweest om de erfenis te weigeren, omdat ik wist dat er zodanig veel schulden waren. Ik weet 100% zeker, met de hand op het hart: er is geen geld meer over.'

'Van Rossem', donderdag 19 oktober om 21.45 uur op VTM.