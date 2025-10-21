Zonder perslucht in een brandende fabriek: 'Dan kan je niet anders dan het masker afzetten'

Hoeveel kans op overleven heb je als je hart plots stopt tijdens een voetbalmatch? Wat als je zonder perslucht vast zit in een fabrieksgebouw dat in lichterlaaie staat? En hoe overleef je een mesaanval?

In de laatste aflevering van 'Tussen Leven en Dood' vertellen drie nieuwe getuigen over hun strijd met het noodlot.

Kurt Martein (Kemmel) - verdwaald in een grote fabrieksbrand

Je staat in een grote ruimte die je niet kent. Verderop woedt een gigantische brand. Het is pikdonker door de rook. Je ziet geen vijf centimeter voor je. Je bent net je enige en cruciale levenslijn kwijt: je brandslang. En je valt zonder perslucht. Dat overkwam brandweerman Kurt Martein.

Kurt zette zich altijd beschikbaar voor mogelijke oproepen. In de weekends, tijdens nachten, op familiefeesten, maar ook op werkdagen bij Fluvius. Zo ook die rampzalige ochtend van maandag 7 september 2015. Op het werk spotten Kurt en zijn collega's plots veel rook in een nabije fabriek. Kurt vertrekt onmiddellijk naar de brandweerkazerne. Al snel is duidelijk dat de situatie ernstig is. 'Alle zintuigen stonden meteen op scherp, we konden ons aan het ergste verwachten', vertelt Kurt. Omdat er mogelijk nog mensen binnen zijn, gaat hij het brandende gebouw in. Maar in de pikdonkere fabriek raakt de brandweerman zijn cruciale levenslijn kwijt: de brandslang die hem de weg naar buiten moet wijzen. Op een bepaald moment raakt Kurts perslucht op. 'Dan kan je niet anders dan je masker afzetten, want dat is vacuüm. Je kan dan totaal niet meer ademen. Ik deed het af, en de eerste happen die ik ademde, waren rook en verbrande resten die ik wel moést inademen.'

​Zonder lucht en met verlammingsverschijnselen door CO-vergiftiging voelt Kurt hoe het leven uit hem wegvloeit. Hoe hij dit vandaag nog kan navertellen? Dat ontdek je in de aflevering.

Ruben Sierra (Houthalen) - hartstilstand op het voetbalveld

Voor de 21-jarige Ruben Sierra uit Houthalen begint de avond van 8 september 2022 als een gewone voetbalmatch. Tot zijn hart plots stilvalt. Gelukkig wandelt verpleegster Caroline toevallig voorbij en herkent ze meteen de ernst van de situatie. Haar snelle reanimatie en een nabijgelegen AED-toestel redden Rubens leven. De oorzaak: een ontstoken hartspier door een ogenschijnlijk onschuldige keelontsteking. Rubens verhaal toont het levensbelang van reanimatie en beschikbare AED-toestellen.

Ivan Peeters (Stabroek) - messteek door een dief

9 december 2022, restaurant Mijn Suggestie in Stabroek. Na de service stelt kok Ivan vast dat een dief zijn gasten probeert te bestelen. Ivan rent de man achterna, maar wordt met een mes in zijn gezicht gestoken. Zijn dochter, die vlakbij aan het werk is, vliegt tussenbeide net wanneer de aanvaller opnieuw wil toesteken. 'Eén seconde later en het was gedaan', beseft Ivan achteraf. Het incident versnelt de beslissing van Ivan en zijn vrouw Judith om definitief te stoppen met hun horecazaak. Kurt Rogiers is erbij op de laatste service.

