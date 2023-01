Zondag in 'Het Verhaal van Vlaanderen': de Romeinen komen

Foto: Eén - © VRT - Johan Jacobs 2020

In aflevering 2 krijgen we te maken met een beschaving die uit is op expansie: de Romeinen. Wat volgt, is een harde strijd met de stammen die in onze streken leefden.

Tom zoekt uit wie Ambiorix nu precies was en wat de opstand die hij leidde, exact inhield. Maar uiteindelijk is de Romeinse oorlogsmachine niet te stoppen. Dit grondgebied wordt deel van het Romeinse rijk en dat verandert alles. Wat volgt, is een periode van welvaart voor een kleine elite. En van kansen, voor wie het slim aanpakt…

'Het Verhaal van Vlaanderen', zondag 8 januari om 20.00 uur op Eén.