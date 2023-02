Zondag in 'De Eeuwige Oorlog': Libanon. Hezbollah, de schaduwstaat

De tweede aflevering toont hoe Hezbollah ('Partij van God') zich de afgelopen 40 jaar In Libanon heeft ontpopt van een kleine militie tot een staat binnen de staat, die ernaar streeft om buurland IsraŽl van de kaart te vegen.

Op 18 april 1983, in volle Libanese burgeroorlog, werd een aanslag gepleegd op de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Beiroet, met 63 doden als gevolg. Toen had niemand ook maar enig idee wie de daders waren. Pas later kreeg de beweging een naam: Hezbollah, Partij van God.

Rudi Vranckx zoekt uit hoe Hezbollah in recordtijd kon uitgroeien tot een schaduwstaat. Hoe leider Hassan Nasrallah de held van de Arabische wereld werd door in 2000 Israël uit zijn land te verdrijven, maar hoe hij daarna zijn hand overspeelde, hoe Hezbollah iedere kans op vrede en stabiliteit hypothekeert in een land waar spanningen tussen sjiieten, soennieten en christenen hoog oplopen, en ook wat de rol is van Iran en Syrië die in Libanon een ‘proxy-oorlog’ met Israël uitvechten. ​

Het verhaal wordt mee verteld door onder meer Hezbollah-kenner Nicholas Blanford, die al verschillende keren met Hezbollah-leider Hassan Nasrallah kon spreken, door Hani Hammoud, voormalig adviseur van de vermoorde Libanese premier Rafik Hariri, door Kim Ghattas en Hanin Ghaddar, beide van Libanese afkomst en autoriteiten op vlak van sjiitische politiek en invloed in de regio.

'De Eeuwige Oorlog', zondag 26 februari om 20.50 uur op Canvas.