Zoektocht naar 1 eventuele erfgenaam wordt familiereünie op in 'Erfgenaam Gezocht'

De zaak van Rob(ert) Heremans uit Pijpelheide liep de voorbije weken niet van een leien dakje in 'Erfgenaam Gezocht'. Robert was ongehuwd, kinderloos en leefde volgens de buren een erg teruggetrokken leven. Op het kerkhof werd Axel geconfronteerd met een pover kruisje van de man.

In het archief van Heist-op-den-Berg hoopt Axel via Roberts ouders een spoor te vinden van andere familieleden. En jawel: Axel vindt er een hoop tantes en nonkels van Robert. Eindelijk een doorbraak in deze zaak, en wat voor één!

In de zaak van Martha Neckers staat Axel lang zo ver nog niet. Martha stierf op 100-jarige leeftijd en niet alleen zij, maar ook al haar broers en zussen bleven ongehuwd én kinderloos. Dat maakt de zoektocht naar een mogelijke erfgenaam er niet makkelijker op… Axel verneemt dat Martha 33 jaar les gaf in het lager onderwijs en komt in contact met twee van haar oud-leerlingen. Hij ontdekt ook dat van de 9 kinderen uit het gezin Neckers er 4 rond de leeftijd van 1 jaar stierven. 'Dat is toch wel dramatisch', beseft Axel. 'We staan daar nu minder bij stil omdat dat nu bijna niet meer gebeurd maar eind 1800, begin 1900 was dat dus blijkbaar schering en inslag. Dat moet toch fameus voor wat familiedrama’s gezorgd hebben.'

Axel start ondertussen een nieuwe case op: in het Belgisch Staatsblad botst hij op de naam van Josephus Rijmen, in 1997 overleden in Heusden-Zolder. 'Een zaak die dus al 25 jaar open staat en voor mij een goede reden om er mijn tanden in te zetten!', klinkt het bij Axel. Hij besluit naar het laatste woonadres in Koersel te gaan en vindt er een pracht van een villa. De huidige bewoners kochten het 15 jaar geleden, maar toen was het nog een oude boerderij waar 3 broers en 1 zus in woonden, zonder enige vorm van luxe. Eén van hen pleegde er zelfmoord. De boerderij en bijbehorende grond werden door de staat verkocht. Buren vertellen een bijzonder schrijnend verhaal van de familie die er woonde…

