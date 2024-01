Zet je comfortabel in de zetel en geniet van Streamz in februari

Een nieuwe maand, zelfs een nieuw jaar! Dat betekent heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor februari 2024!

'Styx'

Vanaf 2 februari op Streamz

In de Streamz Original 'Styx' wordt corrupte politieagent Raphaël Styx (Sebastien Dewaele) neergeschoten door een gemaskerde man. Wanneer de zon de volgende ochtend terug opgaat boven de kille Noordzee, spoelt Styx' lichaam aan op het strand in Oostende. Hij herrijst. Zonder hartslag. Leeft hij nog? Hij gaat op zoek naar een verklaring maar verliest steeds meer de controle over zijn instincten, waardoor zijn gezin in gevaar komt.

'Het Onbekende'

Vanaf 8 februari op Streamz

In 'Het Onbekende', een nieuwe avontuurlijke afvalrace, neemt Axel Daeseleire een groep kandidaten mee op reis. Tijdens hun avontuur worden ze voortdurend voor blok gezet en moeten ze kiezen tussen ‘het bekende’ of ‘het onbekende’. Het spel kan op elk moment een onverwachte wending nemen, waardoor de emoties hoog oplopen. Wie durft te kiezen voor de onbekende weg in een avonturenprogramma waarbij niemand weet wat de regels zijn? En wat levert het meeste op: bekend of onbekend? Uiteindelijk gaat slechts één iemand naar huis met de geldprijs.

'Made for Love'

Vanaf 8 februari op Streamz

Hazel Green (Cristin Milioti) zit gevangen in een verstikkend huwelijk met een miljardair (Billy Magnussen). Hoewel ze alles heeft wat haar hartje begeert, zit het door technologie geobsedeerde gedrag van haar man haar al jaren tegen. Wanneer ze hem echter verlaat om elders een nieuw leven op te bouwen, komt ze tot de schokkende ontdekking dat er een chip in haar hoofd is geplaatst, waarmee ze vanop afstand nauwlettend in de gaten kan worden gehouden. In haar ogen is er maar één oplossing: onderdak zoeken bij haar vader (Ray Romano) die midden in de woestijn woont. Seizoen 1 en 2 zijn te zien op Streamz.

'Sonic the Hedgehog'

Vanaf 8 februari op Streamz

Sonic (Ben Schwartz)is een super snelle blauwe egel. De overheid is erop gebrand om Sonic te pakken te krijgen. Sheriff Tom Wachowski (James Marsden), een sheriff uit het klein stadje Green Hills, besluit om af te reizen naar San Francisco om Sonic te helpen in zijn strijd tegen de kwaadaardige Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey)

'Tokyo Vice'

Vanaf 9 februari op Streamz

De misdaadserie 'Tokyo Vice' is losjes geïnspireerd op de Amerikaanse journalist Jake Adelstein en zijn persoonlijke verhalen van toen hij in Japan woonde en schreef over de Tokyo Metropolitan Police. In het tweede seizoen van de serie, gefilmd op locatie in Tokyo, realiseert Adelstein (Ansel Elgort) zich dat zijn leven, en het leven van zijn naasten, in groot gevaar is.

'Are You the One'

Vanaf 14 februari op Streamz

In het programma gaan twintig singles op zoek naar hun ideale partner. Maar voordat ze hun intrek nemen in de villa, namen ze deel aan verschillende compatibiliteitstesten en werden ze zorgvuldig gekoppeld aan elkaar op basis van deze gemeten data. Anders uitgelegd: de perfecte koppels zitten al in de groep, het is nu enkel nog aan de singles om hun juiste match te vinden in een groep van twintig onbekenden. Slagen ze daarin, dan deelt de hele groep een prijs van maximaal 1 miljoen dollar.

'Bad Bad Belgium'

Vanaf 22 februari op Streamz

Sommige dingen leer je niet in de les geschiedenis… De Streamz Original 'Bad Bad Belgium' duikt in de donkerste krochten van de Belgische geschiedenis om er drie vergeten schandalen terug boven te halen. De crime docu in animatie-stijl vertelt die verhalen die bewust uit het collectieve geheugen werden geschrapt. Van de Belgische betrokkenheid bij de atoombommen in de jaren ’40, langs de omstreden start van het Vlaamse massatoerisme in de jaren ’60, tot de eerste Belgische XTC-pil in de jaren ’90.

'The Estate'

Vanaf 1 februari op Streamz Premium+

De meedogenloze Savanna (Anna Farris) en haar schuldbewuste zus Macey (Toni Collette) zitten krap bij kas. Ze azen op het fortuin van hun doodzieke tante Hilda (Kathleen Turner), een vrouw die iedereen binnen de familie haat. De zussen hopen dat hun vleierij Hilda zal aansporen om haar testament in hun voordeel aan te passen. Helaas zijn ze niet de enige sluwe bloedverwanten die uit zijn op een erfenis.

'Maybe I Do'

Vanaf 8 februari op Streamz Premium+

Michelle (Emma Roberts) en Allen (Luke Bracey) hebben een relatie. Ze besluiten hun ouders uit te nodigen om eindelijk eens af te spreken over het feit dat ze willen trouwen. Het blijkt dat Michelle's ouders (Diane Keaton en Richard Gere) en Allen's ouders (Susan Sarandon en William H. Macy) elkaar al goed kennen...

'Strange Way of Life'

Vanaf 8 februari op Streamz Premium+​

Na vijfentwintig jaar rijdt Silva (Pedro Pascal) door de woestijn om zijn vriend Sheriff Jake (Ethan Hawke) in Bitter Creek te bezoeken. De reden van zijn terugkeer blijkt niet meteen duidelijk… Ze zijn blij elkaar te zien, maar de volgende ochtend wordt duidelijk dat de reden van zijn reis niet is om herinneringen op te halen aan hun vriendschap.

'Mission Impossible - Dead Reckoning Part One'

Vanaf 9 februari op Streamz Premium+​

Ethan Hunt (Tom Cruise) begint aan zijn gevaarlijkste missie tot nu toe: het opsporen van een angstaanjagend nieuw wapen dat de hele mensheid bedreigt. Er volgt een dodelijke race rond de wereld waarbij de toekomst op het spel staat. Ethan wordt geconfronteerd met zijn duister verleden. In een krachtmeting met een mysterieuze en machtige vijand moet Ethan noodgedwongen beslissen of zijn missie belangrijk is of het leven van degenen die hem het meest dierbaar zijn.

'57 Seconds'

Vanaf 29 februari op Streamz Premium+​

De blogger Franklin (Josh Hutcherson) weet een interview te regelen met de technologie-expert Anton Burrell (Morgan Freeman). Wanneer iemand het op Burrell gemunt heeft, redt Franklin zijn leven en stuit hij op diens vreemde ring. Deze staat de drager toe om de tijd 57 seconden terug te draaien. Franklin wil de ring gebruiken om wraak te nemen op het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de dood van zijn zus.