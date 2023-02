Zeno en Glenn sluiten een pact vanavond in 'Bestemming X'

Maandag zetten de 9 overgebleven kandidaten van 'Bestemming X' hun uiterst geheimzinnige roadtrip doorheen Europa verder. Tijdens een avontuurlijke proef op het water krijgen ze uitvoerig de tijd om het wondermooie landschap tussen de bergen in zich op te nemen en tips te sprokkelen. Maar worden ze er ook wijzer van?

De kandidaten doen er alles aan om info bij elkaar los te weken en er worden zelfs pacts gesloten… 'Ik moest op een bepaald moment kiezen met wie ik dit spel zou proberen te winnen. Glenn is super opmerkzaam en zijn zintuigen staan echt op scherp', klinkt het bij Zeno. Maar welke info is juist? Welke is misleiding? En durven de kandidaten te vertrouwen op hun eigen zintuigen of die van een ander?

'Bestemming X', maandag 27 februari om 20.35 uur bij VTM.