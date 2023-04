'Ze Zeggen Dat' touchscreens in je wagen gevaarlijker zijn dan dronken rijden

Ze zeggen dat Jack niet had moeten sterven in Titanic, dat we niet weten wat we moeten doen als ons huis in brand staat en dat touchscreens in je wagen gevaarlijker zijn dan alcohol.

Dit volledige rijtje aan 'Ze Zeggen Dat's' wordt nu donderdag 6 april om 20.35 uur vakkundig getest. Ook nu gooien Andy en Dina alles in de strijd en daar hebben ze zelfs een serieus 'katertje' voor over… 'Speciaal voor dit experiment kruip ik voor één keer eens dronken achter het stuur', klinkt het bij Dina wanneer ze vanop een testcircuit wil onderzoeken of touchscreens in de auto gevaarlijker zijn dan dronken rijden. De resultaten van de test zijn ronduit ontnuchterend…



Zijn touchscreens in de wagen écht zo gevaarlijk?

Ze zeggen dat… touchscreens gevaarlijker zijn dan dronken rijden. Om dit te testen, trekken Dina en Andy naar een afgesloten testparcours van VIAS. Daar moeten ze, onder het toeziend oog van expert Stef Willems, elk een parcours afleggen met de wagen terwijl hun reactiesnelheid gemeten wordt. Eén keer nuchter en met volle aandacht, één keer terwijl ze op hun touchscreen bezig zijn en één keer nadat ze positief hebben geblazen. Hoewel de alcohol bij Andy meteen naar het hoofd stijgt, blijkt dat voor Dina een pak moeilijker. 'Zie ze maar bijkappen', lacht Andy. De resultaten van het experiment grijpen Dina naar de keel… 'Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik iemand omver zou rijden', klinkt het emotioneel. Wanneer ze tijdens het rijden op hun touchscreen bezig zijn, heeft Dina zes meter en Andy maar liefst tien meter extra remafstand nodig dan wanneer ze dronken rijden. In beide situaties is elke meter er dus één te veel en kan die letterlijk het verschil maken tussen leven en dood. Blinde paniek of niet? Andy test hoe gezinnen reageren op brandalarm

Rook, vuur en een brandalarm. Die drie elementen heeft Andy nodig voor zijn tweede test. Daarin onderzoekt hij hoe gezinnen reageren wanneer het brandalarm in hun eigen woning onverwacht afgaat. Gaan ze naar buiten? Nemen ze hun huisdieren mee? Of schieten ze in een blinde paniek? In de eerste fase van het experiment laat Andy het brandalarm afgaan bij enkele gezinnen om te kijken hoe ze hierop reageren. Vervolgens gaat hij nog een stapje verder en voegt hij ook rook en een brandgeur toe aan zijn experiment. De reacties op het alarm doen Andy de wenkbrauwen fronsen… 'Ze Zeggen Dat', donderdag 6 april om 20.35 uur bij VTM.