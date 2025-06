'Ze Zeggen Dat' test definitief of Limburgers echt zo traag praten

De voorlaatste aflevering van 'Ze Zeggen Dat', op maandag 16 juni om 20u40 bij VTM, zorgt alweer voor een primeur. Het cliché dat Limburgers trager praten dan andere Vlamingen wordt éindelijk wetenschappelijk getoetst.

Andy Peelman duikt samen met KU Leuven-professor Taalkunde Bert Oben in het grootste onderzoek naar spreeksnelheid ooit uitgevoerd in het hele taalgebied (Nederland + Vlaanderen). Samen komen ze tot enkele verrassende conclusies die een eeuwenoud vooroordeel definitief doorprikken. Limburgers tunen dus maar best in, zodat ze vanaf nu alle clichés netjes kunnen counteren!

Voor het baanbrekende experiment gingen vijftien Vlamingen per provincie naar een escape room, zonder te weten wat er gemeten werd. Tussen de raadsels door leverde hun spontane gepraat professor Oben de wetenschappelijke data op die hij nodig had. Het verdict is verrassend helder: Limburgers spreken helemaal niet trager dan andere Vlamingen.

Ook Bart Appeltans trotseerde samen met Andy’s co-host Dina Tersago de escape room. En wat bleek? De populaire tv-maker die zogezegd zo traag praat, babbelde niet alleen enkele mede-Limburgers naar huis, hij liet ook andere dialecten achter zich.

Voor de fun ging het onderzoek nog een stap verder met een hilarische rap battle tussen alle provincies, waarbij elke artiest één minuut de tijd kreeg om te rappen op 100 BPM. Wie moet het onderspit delven? Slongs Dievanongs (Antwerpen), Daniël Busser (Limburg), T-Loc (Oost-Vlaanderen), Gerrit Callewaert (West-Vlaanderen) of JELLE (Vlaams-Brabant)?

Ook in 'Ze Zeggen Dat' op maandag 16 juni: Dina Tersago gaat shoppen met Andy’s vrouw Tine om te testen of je er effectief altijd beter uitziet in het pashokje. En Qmusic DJ’s Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke leveren de micro voor één dag in voor een toiletborstel. Samen met Andy Peelman zoeken ze uit of genderneutrale toiletten écht zo’n miserie zijn als beweerd wordt. 'Ze Zeggen Dat' doorprikt opnieuw hardnekkige mythes met harde cijfers en bewijst zo dat de werkelijkheid vaak verrassender is dan onze vooroordelen. Of het nu gaat over Limburgse tongvallen, verlichting in pashokjes, of genderneutrale toiletten.

'Ze Zeggen Dat', maandag 16 juni om 21.10 uur op VTM.