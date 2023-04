'Ze Zeggen Dat' ontdekt dat garagebezoek duurder uitval voor vrouwen dan voor mannen

'Ze Zeggen Dat' pakt donderdag alweer uit met een verrassende conclusie. Dina en Andy ontdekken samen met Hakim Chatar en Jolien Roets dat vrouwen voor dezelfde reparatie tot 5% meer betalen in een autogarage dan mannen. In Limburg betalen vrouwen zelfs tot 10% meer.

Verder test Andy of je op oudere leeftijd nog even makkelijk nieuwe dingen kunt leren dan op jonge leeftijd en of e-bikes gevaarlijker zijn dan een gewone fiets.

Betalen vrouwen meer in een autogarage dan mannen?

Het cliché leeft dat vrouwen minder afweten van auto’s dan mannen en daardoor meer moeten betalen in de garage. Om dit te onderzoeken, doen Dina en Andy beroep op Q-dj Jolien Roets en haar lief Hakim Chatar. 'Ik heb vroeger in verschillende garages gewerkt en sommigen durfden goed door te rekenen', vertelt Hakim. Zowel Jolien als Hakim brengen ieder een auto in exact dezelfde staat naar dezelfde garage voor een onderhoud. Wanneer de facturen binnenkomen, blijkt dat Jolien 45 euro meer moet betalen dan Hakim. 'Dat is een derde meer terwijl hetzelfde werk werd uitgevoerd', klinkt het verontwaardigd bij Dina.

Maar klopt dit resultaat ook op grotere schaal? Om dat te onderzoeken, verzamelen Andy en Dina een belpanel dat voor de helft bestaat uit vrouwen en voor de helft uit mannen. Onder leiding van Maggie Geuens, professor marketing aan de universiteit van Gent, bellen ze 100 garages op met eenzelfde probleem. Tijdens de belronde houdt iedereen zich aan een script, zodat mogelijke verschillen enkel aan geslacht toegeschreven kunnen worden. De resultaten tonen dat vrouwen gemiddeld 5% meer betalen in garages dan mannen. Maar wat gebeurt er wanneer iemand belt met kennis van zaken? Blijft het prijsverschil behouden of verdwijnt het als sneeuw voor de zon?

Jef Neve leert Andy Peelman piano en blokfluit spelen, maar lukt dat ook?

'You can’t teach an old dog new tricks.' Volgens dit oude spreekwoord leren volwassenen veel minder snel dan kinderen. Maar klopt dat ook echt? Andy krijgt, samen met jonkie Augustijn, slechts twee uur de tijd om blokfluit en piano te leren spelen. Gelukkig staan ze er niet alleen voor en krijgen ze privéles van de wereldberoemde pianist Jef Neve, die hen eveneens vakkundig zal beoordelen. Bij Andy borrelt er tijdens het oefenen veel frustratie op. 'Het is de eerste keer dat ik denk: ik ben hier niet klaar voor. Ik kan deze informatie niet meer opnemen, het is te veel!' Lukt het Andy en Augustijn om alle nieuwe info te onthouden?

