Zaterdag in 'Vranckx': De verkeerde generatie

Bijna tien jaar na de Arabische lente kwam de onafhankelijke kandidaat Kais Saied in 2019 aan de macht in TunesiŽ. Sluipenderwijs voerde hij zijn politieke agenda door: hij ontbond het parlement, arresteede oppositieleden en ook de media en de kiescommissie werden geviseerd.

Veel Tunesiërs spreken van een ware staatsgreep. Als reactie daarop verzamelen jongeren zich massaal en organiseren ze tal van protestacties over het hele land. Ze zien de prille democratie mislukken en noemen zichzelf daarom ‘de verkeerde generatie’.

Henda is onderzoekster en oprichter van de feministische leerschool. Het torenhoge lef en doorzettingsvermogen van de nieuwe generatie maakt haar hoopvol. 'Vandaag hebben we een nieuwe generatie, die misschien niet de dictatuur heeft meegemaakt die ik heb meegemaakt. Maar ik zie een nieuwe generatie die dingen anders wil doen.'

Toch maakt Henda zich grote zorgen over de dagelijkse doden en gewonden. Door de uitzichtloosheid vluchten tal van jongeren naar het buitenland, maar dat is niet altijd zonder gevaar. 'Steeds vaker nemen jongeren en activisten heel wat risico's, al verbaast me dat niet. (Over)leven in Tunesië is nu eenmaal riskant.'

Een reportage van Eugenie D’Hooghe en Robbe Vandegehuchte

