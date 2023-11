Zaterdag bij de Nomaden 'Vranckx': Venezuela op de vlucht

Voedseltekort, een complete instorting van de economie, politieke onrust. De crisis is compleet in Venezuela en dat al meer dan tien jaar zo.

Miljoenen Venezolanen zijn op zoek naar een beter leven in een ander land. Nomade Gillian Moreel trok naar Ecuador, in het spoor van de vluchtelingen.

'Een kip verdiende er meer dan ik', zegt een jonge vader die zijn thuisland ontvluchtte, 'Ik verdiende maar enkele dollars per maand en zo werden eieren onbetaalbaar voor mij.' Alejandro is de steun die hij in Ecuador ontving, dan ook ontzettend dankbaar. 'In Venezuela kon ik nauwelijks eten voor mijn gezin kopen. Hier in Ecuador heb ik mijn eigen pizzeria en kan ik zelfs aan Venezolanen die net zijn toegekomen in Ecuador, mijn eigen gemaakte pizza’s uitdelen. Gratis.'

Het straatbeeld in Cuenca bestaat uit een groot deel Venezolaanse vluchtelingen. Sommigen bekostigen hun basisbehoeften door vuilniszakken op straat te verkopen. Anderen komen onwetend en hopeloos in een nieuw land terecht, en grijpen elke kans die ze tegenkomen. 'Het lijkt makkelijk om geld te verdienen, maar dat is het zeker niet', getuigt een Venezolaanse mama die vijftien dagen eerder in Ecuador toekwam. Ze zag geen andere mogelijkheid dan aan de slag te gaan als sekswerker.

Rygkhen was leider van een oppositiepartij in Venezuela. Hij moest vluchten omdat hij bedreigd werd. 'Toen m’n dochter me aan de telefoon vertelde dat ze al dagenlang niet had gegeten en dat ook zij werd gezocht, had ik alles op alles gezet om haar zo snel mogelijk tot in Ecuador te krijgen.' Ze leven nu allebei in Ecuador en zijn relatief gelukkig. 'Al missen we het warme klimaat', lacht Rygkhen.

Een reportage door Gillian Morreel.

'Vranckx Nomaden', zaterdag 18 november op VRT CANVAS.