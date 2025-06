Wouter Deboodt blikt in de laatste 'Met De Wind Mee' terug op een geslaagde reis

Het einde van de reis komt in zicht maar de dag start met slecht nieuws: buikkrampen... De wind stuurt Wouter bergafwaarts dus beslist hij om toch te fietsen en kort voor de middag, in Novo Selo, zorgt dat voor een bezoek aan misschien wel het charmantste - of knulligste - themapark ooit.