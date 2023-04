Woensdag in 'Pano': Crèche in crisis

Elke dag vertrouwen duizenden ouders hun kostbaarste bezit toe aan enthousiaste en zorgzame kinderbegeleiders. Het afgelopen jaar was dat af en toe met een bang hart.

Er stierf een kind in de opvang, andere kinderen werden hardhandig aangepakt, crèches moesten dicht of beperkten hun openingsuren omdat personeel uitviel of omdat ze er geen meer vonden. Stress bij ouders: waar kunnen we met onze kinderen terecht? Maar ook stress in de kinderopvang: kunnen we het nog wel goed doen?

'Pano' meet de temperatuur in de kinderopvang vandaag. In verschillende kinderopvanginitiatieven en bij ouders die het dan maar zelf doen. Pano gaat ook mee op inspectie. Misschien ligt de oplossing in een radicaal ander systeem? In Brugge gaan kinderopvang, kleuter- en basisonderwijs al een tijdje samen. Is dat de toekomst?

Reportage: Jan Konings en Laura Verhaeghe

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano – Créche in crisis', woensdag 12 april om 21.45 uur op Eén en in de app van VRT NWS.