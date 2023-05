Woensdag in 'Mijn God': het leger

Aalmoezeniers hebben een lange traditie in het Belgische leger. Ooit waren ze met 150, nu zijn er nog een 20-tal, waaronder 12 katholieke aalmoezeniers, 8 morele consulenten, een protestantse aalmoezenier en een rabbijn.

Ze blijven burger maar dragen het uniform van de ‘component’ waaraan ze toegewezen zijn: de landmacht, de zeemacht of de luchtmacht. Aan het embleem op hun uniform, bv de fakkel of een kruis, herken je hun overtuiging.

De katholieke aalmoezeniers worden door iedereen ‘padre’ genoemd. Padre Hans bezoeken we in Roemenië, waar Belgische militairen meewerken aan de uitbreiding van een Roemeense legerbasis in opdracht van de NAVO. Padre Hans is er als aalmoezenier beschikbaar voor wie nood heeft aan een gesprek. Hij doet ook gebedsdiensten en heeft een heuse challenge georganiseerd: wie met een kruis van 14 kilo de berg oploopt, mag zijn of haar naam en tijd op het kruis zetten. Manu is als moreel consulent verbonden aan de Koninklijke Militaire School. Hij begeleidt de nieuwe studenten, ook tijdens hun eerste militaire kamp in Elsenborn. Na de dood van een van de studenten op kamp zorgt Manu dat hij beschikbaar is voor de medestudenten. Israël is als rabbijn verbonden aan het leger zodat ook joodse militairen bij iemand terechtkunnen.

