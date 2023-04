Woensdag in 'Mijn God': de gevangenis

Detentie is een ingrijpende gebeurtenis. Door het vooruitzicht de komende jaren door te brengen tussen gevangenismuren stelt de gedetineerde zijn eigen leven en gemaakte keuzes in vraag.

Daarom werd al bij de oprichting van de eerste gevangenissen plaats gemaakt voor de aalmoezenier, die er de ‘zielen kwam bewerken’. Lange tijd waren katholieke aalmoezeniers de enigen die hiervoor vergoed werden. Imams, vrijzinnigen, rabbijnen, orthodoxe priesters en anglicanen deden vrijwilligerswerk. Het heeft tot maart 2007 geduurd alvorens aalmoezeniers uit alle in ons land erkende levensbeschouwingen betaald werden door de Belgische staat.

Gevangenen kunnen naargelang hun levensbeschouwing een gesprek aanvragen met een consulent of aalmoezenier of de gebedsdiensten bijwonen. De aalmoezeniers en consulenten zijn mensen bij wie gedetineerden zonder gêne hun hart kunnen luchten zonder dat het in hun dossier beland.

In de gevangenis van Beveren begeleiden Ilse en Ben als protestants-evangelische aalmoezeniers een twintigtal gevangenen. Ze voeren gesprekken op cel en organiseren wekelijks een gebedsdienst. We zijn ook getuige van de allereerste evangelische doop in de gevangenis.

Ahmed werkt als imamconsulent in het arresthuis in Antwerpen. Bijna één derde van de gevangenen in de overbevolkte gevangenis zijn moslims. Ahmed wil hen met gesprekken en gebeden doen nadenken over zichzelf.

Nancy was leerkracht zedenleer. Na haar pensioen werd ze vrijwillig moreel consulent in de gevangenis in Brugge. Dat doet ze intussen twintig jaar met veel passie en gedrevenheid.

'Mijn God', woensdag 26 april om 22.10 uur op Canvas.