Wim Ballieu wordt ingeschakeld voor het droomhuwelijk van Jorg en Mabelle in 'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u'

Jorg (24) en Mabelle (25) uit Hamme leerden elkaar 5 jaar geleden kennen via Tinder. De klik was er onmiddellijk; ze zijn beginnen praten en zijn niet meer gestopt.

Mabelle leeft, zo zegt ze zelf, in een pinterest wereld en verzamelde al heel wat moodboards vol ideeën voor een origineel huwelijk. Op 28 februari neemt Jorg in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ al deze ideetjes door met Ruth Beeckmans en bereiden ze samen het droomhuwelijk voor dat zal plaatsvinden in het Zwitserse Luzern.

Mabelle is ervan overtuigd dat ze meedoet aan een reisprogramma en in het buitenland een hotel gaat inspecteren. Maar niets is minder waar… Tijdens een uitstapje ontdekt Mabelle één van haar eigen schilderijen aan de muur van een kunstgalerij. De verrassing is groot, maar wordt nog groter wanneer Jorg een verlovingsring van achter haar schilderij tovert. De totaal overdonderde maar zielsgelukkige Mabelle zegt volmondig ‘ja’.

Op haar moodboard stond het eten ook al vast: 'Ik had gedacht aan gehaktballen, zoals bij Balls and Glory, zoiets. Dat zou ik wel leuk vinden. ‘t Is heel basic, maar wel lekker en dat vind ik het belangrijkste.' Ook dat wist Ruth en dus staat Wim Ballieu himself aan de oever van het prachtige Vierwoudstedenmeer klaar om gevulde gehaktballen te maken voor het feest. En daar mogen Mabelle en haar twee getuigen een handje bij helpen.

Welke andere puntjes van Mabelles moodboard worden uitgevoerd, valt te ontdekken in 'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u' op 28 februari om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.